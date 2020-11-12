АНК: Власть еще «не поняла, какое ужасное бедствие принесла Арцаху и Армении»

Заявление правящей парламентской фракции «Мой шаг» свидетельствует о том, что действующая власть еще не поняла, какое ужасное бедствие принесла Арцаху и Армении, совершив непростительное преступление против всего армянского народа», - заявил Армянский национальный конгресс (АНК).

По убеждению возглавляемой АНК партии, возглавляемой первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном, заявление парламентского большинства «в то же время свидетельствует о том, что власть категорически отвергает конституционный путь преодоления внутриполитического кризиса в Армении, фактически заняв позицию по углублению противостояния».

«Это не что иное, как грубое попрание якобы исповедуемых ею же принципов демократии и парламентаризма», - подчеркивает Армянский национальный конгресс.