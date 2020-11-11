На площади Свободы в Ереване потребовали отставки премьер-министра

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян представил с трибуны те шаги, согласно которым они требуют от Никола Пашиняна сдачи власти. Так, первый шаг - Никол Пашинян добровольно уходит в отставку, второй шаг - формируется комитет по спасению родины, третий шаг - Армения предстает за столом переговоров с новым национальным лицом, четвертый шаг - «шаг за шагом строим сильную родину».

Организаторы митинга обвиняют премьер-министра в «сдаче земель». Среди 17 партий - бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), вторая по величине парламентская сила – партия «Процветающая Армения» (ППА), партия «Родина», возглавляемая бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном, а также Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) и ряд других партий.

Сначала на митинг собралось небольшое число людей, полиция предупредила, что в стране военное положение и в этих условиях запрещено проводить митинги и участвовать в них. На этом основании группа граждан подверглась приводу, среди них были представители РПА Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, а также представители АРФД.

Несмотря на это, на площадь вышли лидеры других партий, участвующих в митинге, - Артур Ванецян, представители АРФД, после чего митинг стал более многолюдным, а силовые структуры сосредоточили здесь большое число полицейских.

Ранее Генпрокуратура распространила заявление, напомнив о том, что в условиях военного положения митинги запрещены, после чего члены ППА заявили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян был доставлен в Службу национальной безопасности. Депутат от ППА Наира Зограбян заявила с трибуны, что таким образом пытаются обвинить организовавшие митинг партии в попытке государственного переворота и арестовать их. Затем распространилась официальная информация о том, что в СНБ был приглашен третий президент Серж Саргсян.

Вчера днем лидер ППА, председатель партии «Родина» и представитель АРФД встретились с начальником Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, после чего выступили с заявлением о безоговорочной поддержке Вооруженных сил Армении, Армии обороны Карабаха, призвали народ сохранять спокойствие, так как Армения все еще находится в состоянии войны.

Затем участники митинга двинулись в зданию правительства.