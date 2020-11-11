Депутаты фракции ППА вошли в здание парламента, чтобы начать процесс созыва внеочередного заседания

Депутаты фракции «Процветающая Армения» (ППА) вошли в здание Национального собрания, чтобы начать процесс созыва внеочередного заседания.

«Сейчас я и мои коллеги, депутаты фракции «Процветающая Армения», входят в Национальное собрание, мы начинаем процесс созыва внеочередного заседания исключительно правовым путем, для этого мы должны быть в Национальном собрании», - сказала депутат от ППА Наира Зограбян.

Обращаясь к главе фракции «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну, Наира Зограбян пригласила депутатов «Просвещенной Армении» в НС для участия в инициативе по созыву внеочередного заседания.

«Я обращаюсь к тем депутатам фракции «Мой шаг», которые в эти дни через разные средства связи сказали мне, что они ужасаются и им больно. Они сказали: вы начните процесс, мы присоединимся к вам в последний момент. Нет последнего момента, это единственный и судьбоносный момент», - сказала Зограбян.

«Никол, тебя во многом можно обвинить, но в одном я не хочу тебя винить, ты знаешь историю, ты понимаешь, что армянин, который поставил Арцах на колени перед турками, не будет продолжать оставаться руководителем», - сказала она.

Напомним, недавно глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян выступил с заявлением о том, что фракция «Просвещенная Армения» инициировала сбор подписей с предложением о созыве внеочередного заседания Национального собрания.