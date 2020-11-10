Армия постоянно настаивала на необходимости добиться перемирия – Пашинян

Решение подписать совместное заявление с президентами Азербайджана и России было принято после того, как армия стала постоянно настаивать на необходимости добиться перемирия, сегодня после полудня в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России вчера было подписано заявление, в котором объявлялось о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе с 10 ноября 2020 года.

«Я принял это решение после того, как, по сути, армия стала постоянно настаивать на необходимости пойти на такой шаг. То есть, вы представляете, когда армия говорит, что нужно остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых либо не видна, либо ресурсы для решения этих проблем исчерпаны, либо в результате нерешенности или существования этих проблем мы имеем определенные проблемы», - отметил премьер.

Пашинян представил подробности: «Например, воинская часть, полк должны быть переброшены в боевых целях, но двери этого полка, воинской части жители данного населенного пункта блокируют, окружают машины и не позволяют машинам выехать из воинской части, у нас было около десятка таких случаев. Это привело к очень серьезным и очень тяжелым последствиям, последствия чего мы видели на передовой. Следующая проблема - это проблема нашей мобилизационной системы, практика показала, что люди, пришедшие из гражданской жизни, к сожалению, не столь уж готовы к полноценному участию в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, и это создает проблему».

Тот факт, что о подписываемом заявлении не было сказано заранее, Пашинян объяснил стремлением обеспечить боеспособность армии. «Я был первым, кто признал, что содержание этого заявления нехорошо для нас. Представьте себе такую ситуацию, когда это содержание представляется и по каким-то причинам не подписывается, это очень негативно повлияет на нашу боеспособность. Есть и другая причина, которая находится в том же контексте: когда вы представляете это содержание публике, вы должны объяснить, почему вы делаете это, когда вы делаете это параллельно с боевыми действиями, тем самым вы раскрываете для противника свои определенные слабые места», - сказал премьер-министр Армении.

Почему, например, 27 сентября, в первый день войны, прекращение огня не было подписано на тех же условиях? Никол Пашинян объяснил, что и 27 сентября условия прекращения огня были такими же - передать 7 регионов, но на подобный шаг они не пошли, потому что верили, что армянский народ и армия смогут сделать так, чтобы армянские стороны принудили другую сторону к прекращению огня.

«Была ли эта война неизбежной и неужели невозможно было избежать этой войны? Я хочу очень прямо сказать, что была одна возможность избежать этой войны – сдача 7 районов без уточнения статуса Карабаха, и это, по сути, было то переговорное наследие, которые наше правительство получило. Знали ли мы, что может быть война? Конечно, мы знали. Готовились ли мы к этой войне? Конечно, мы готовились, и мы готовились воевать против Азербайджана. Июль 2020 года показал, что наши вооруженные силы готовы к войне против Азербайджана. Сам Азербайджан видел, что он не может добиться успеха своими вооруженными силами. И поэтому произошло то, о чем неоднократно говорилось: вовлечение в это дело Турции, привлечение наемников, это фактически создало ситуацию, когда армянская армия сражалась сразу против трех сил», - сказал глава правительства Армении.