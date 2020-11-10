Католикос Гарегин Второй призывает сохранять спокойствие и воздерживаться от насилия

Патриарх призвал власти Армении и Карабаха «незамедлительно представить обоснованные и исчерпывающие объяснения нашему народу относительно принятых решений и их влияния на будущее нашего Отечества».

«События, происходящие в последние часы на нашей Родине в связи с урегулированием Арцахского конфликта, принятые решения вызывают бурю в душе каждого из нас. Перед нашим взором встают наши сыны, боровшиеся в течение последних трех десятилетий за независимость Арцаха, прославившие себя мученической смертью в последние сорок четыре дня, храбрые армяне Арцаха, каждый солдат, стоящий на передовой, - отметил Католикос.

«Осознанием уроков нашей многовековой истории и необходимостью сохранения национального единения призываем сохранять спокойствие и не поддаваться на неуместные проявления бурных чувств, воздерживаться от насилия и беспорядков. Нынешний кризис должен быть урегулирован совместными усилиями военно-политических сил Армении и Арцаха», - подчеркнул Патриарх, выразив уверенность в том, что «в тылу должны быть крепкая солидарность и стабильность, чтобы суметь вместе найти решения, выходы во имя Арцаха и Армении, безопасной и обеспеченной жизни нашего народа».

«Мы преклоняемся перед победным духом Защитников Отечества и высоко оцениваем самопожертвование каждого сына нации. Мы верим в мудрость нашего народа. Да хранит Бог нас и наше Отечество», - говорится в послании Католикоса.