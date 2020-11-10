«Настало время прекратить кровопролитие» - заявление Минобороны и Генштаба ВС Армении

«27 сентября была развязана война против Арцаха, которая была беспрецедентной в плане вовлеченных сил, средств, количества и видов вооружения. Она была беспрецедентной и с той точки зрения, что наша армия фактически воевала не только против ВС 10-миллионного Азербайджана, но и при непосредственном военном участии и политической, военной и дипломатической поддержке Турции, а также против нескольких тысяч наемников-террористов.

Наша армия в этих условиях сделала все возможное и невозможное, чтобы противостоять противнику. Каждый солдат, офицер и генерал армянской армии сделал максимальное для защиты Родины, без остатка посвятил себя этой борьбе и создал множество героических историй. Эта война забрала у нас наших лучших сынов, память о которых останется в наших сердцах навечно, как истинных героев нашего времени», - говорится в заявлении.

«Каждый из вас должен быть уверен, ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в том, что наша армия сделала все возможное и невозможное. Мы еще раз констатировали, что у нас есть солдаты, офицеры и генералы, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради защиты нашей святой Родины», - заявляют Минобороны и Генштаб ВС.

«Но настало время прекратить кровопролитие. Политические руководства Армении, России и Азербайджана пришли к согласию, с содержанием которого вы уже знакомы. Война полностью не завершилась, и боевые действия в Арцахе еще продолжаются. Тем не менее, мы защищаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны. Мы обязаны остановить кровопролитие. Мы обязаны найти тела всех наших героев и похоронить солдат с воинскими почестями. Мы обязаны попытаться облегчить боль наших героических матерей и залечить травмы раненых. Мы обязаны восстановить потенциал нашей армии и еще более укрепить ее. У нас чересчур много дел. Война заканчивается. Армия сделала свое дело и продолжит это делать самоотверженно.

Призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создать несравненно сильную и боеспособную армию, которой достоин наш героический народ», - подчеркивается в заявлении.