История даст оценку – карабахский лидер рассказал о «вынужденном решении»

«Почему? Прежде всего, в плане военной ситуации в результате 43-дневных боевых действий мы потеряли районы Физули, Джабраил, Кубатлы, Зангелан, Гадрут в основном, часть района Мартуни, Аскеран и самое главное – Шуши», - заявил он.

Арутюнян сказал, что полный контроль армянской стороны над Шуши был утрачен еще 7 ноября.

Он отметил, что в последние дни бои шли уже в окрестностях Степанакерта, на расстоянии в 2-3 километрах. «Если бы все продолжилось в том же темпе, то в течение нескольких дней мы потеряли бы весь Арцах [Карабах], было бы больше жертв, поскольку боевые действия, переместившись куда-то в тыл для нашей передовой, имели бы необратимые последствия на передовой, особенно по части наших солдат-срочников, героически сражавшихся на передовой все эти 43 дня», - заявил Араик Арутюнян.

Карабахский лидер также отметил, что в течение нескольких дней казалось, что Армии обороны удалось защититься от БПЛА в плане ПВО, но уже в последние два дня боев БПЛА Азербайджана вновь смогли наносить большой урон армянским войскам.

«Вчера за последние несколько часов у нас были очень большие человеческие потери в Мартунинском районе, и все эти потери были связаны с беспилотниками», - заявил Араик Арутюнян, признав, что у Армии обороны были проблемы с наличием современного вооружения.

Он отметил, что эта проблема касается всех, кто занимал должности в последние десятилетия. «Уверен, что оценки еще будут», - заявил Араик Арутюнян.