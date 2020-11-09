Араик Арутюнян: «Во избежание полной потери Арцаха я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее прекратить войну»

Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что также заранее провел обсуждения с Национальным собранием Карабаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов.

«Учитывая нынешнее тяжелейшее положение и во избежание дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну. Что касается подписанного заявления, то его я подробно затрону позже», - написал Арутюнян.

Он выразил свои глубокие соболезнования и гордость за павших бойцов. Арутюнян заверил, что еще будет время вести диалог относительно будущих действий с родными погибших, а также военными.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.