Подразделения Армии обороны решительно защищают Шуши - представитель АО НК

Подразделения Армии обороны решительно защищали и защищают город-крепость Шуши, сообщил представитель Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян.

«В течение дня противник организовал атаки в направлении Шуши, атакующие группировки были обнаружены, подверглись огневому воздействию и понесли большие потери. На этом участке нашим подразделениям удалось захватить двух азербайджанских военнослужащих», - сказал Сарумян.

Он сообщил, что азербайджанская сторона предприняла боевые действия также на других участках фронта, отметив, что «наши войска на некоторых участках заняли более выгодные позиции».

Касаясь крушения российского военного вертолета, представитель Армии обороны сказал, что вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы и был сбит ракетой, выпущенной из Нахичевана.