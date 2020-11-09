Пресс-секретарь лидера Карабаха: «Шуши полностью вне нашего контроля». Минобороны Армении эту информацию пока не комментирует

«Сегодняшняя запись президента республики вызвала определенное падение настроений в общественных кругах. Это естественно, поскольку война – действия тяжелой борьбы, где нет гарантий ни по части успехов, ни по части неудач. По сей день, к сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач нас все еще преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. И всевозможные обнадеживающие или воодушевляющие пропагандистские тезисы об этом не дают нам ничего, кроме потери ощущения реальности», - отметил Погосян.

В беседе с Радио Азатутюн Погосян подтвердил, что он является автором этой записи и что его страница не взломана.



Пресс-секретарь лидера Карабаха также отметил, что азербайджанские силы находятся на подступах к Степанакерту.

«Нужно еще один раз затянуть пояса, так как противник находится на подступах к Степанакерту, существование столицы уже находится под угрозой…», - написал он.



«Если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, а Арцах сохранился, то сегодня должны приложить все свои возможности для организации надежной обороны Степанакерта и на других направлениях фронта. Это и является самой настоящей и надежной гарантией успеха. Ложные призывы к победе и спекуляции в Facebook постепенно приведут к потере всего», - подчеркнул Погосян.

После этой записи пресс-секретаря лидер Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что военные действия продолжаются по всей линии фронта, а консолидированная борьба может изменить ситуацию.

«Мы можем вышвырнуть врага из Арцаха, потому что исход войны может определить лишь сильная воля народа. Армянский народ пока еще может проявить такую волю и решимость. Каждый из нас должен твердо стоять на своих позициях, и положительный исход будет гарантирован», - написал Арутюнян, не упомянув Шуши.

Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.