Карабахский лидер посетил боевые позиции, обороняющие Степанакерт

«Рано утром я побывал на боевых позициях, обороняющих Степанакерт, пообщался на месте с солдатами Армии обороны и ополченцами, которые более суток отбрасывают вражеских бандитов, атакующих столицу из Шуши», - на своей странице в Facebook сегодня утром написал карабахский лидер Араик Арутюнян.

По его словам, в ходе поездки он также встретился с бывшим министром обороны Карабаха, генералом Левоном Мнацаканяном. «Та масштабная и неоценимая служба, которую он оказывает Родине в эти дни, будет представлена после войны», - подчеркнул Арутюнян.