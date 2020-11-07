Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Силы ПВО Карабаха сбили БПЛА Азербайджана - МО Армении

Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха примерно в 06:45 сбили БПЛА Азербайджана на восточном направлении передовой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG