Силы ПВО Карабаха сбили БПЛА Азербайджана - МО Армении

Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха примерно в 06:45 сбили БПЛА Азербайджана на восточном направлении передовой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха примерно в 06:45 сбили БПЛА Азербайджана на восточном направлении передовой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии