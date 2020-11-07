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Карабах

Армия обороны Карабаха сообщает об ожесточенных боях на участке Шуши-Карин Так

В ночь на 7 ноября боевые действия продолжились на всех основных направлениях линии фронта. Об этом сегодня утром сообщили из пресс-службы Армии обороны Карабаха.

«Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Карин Так. Армейские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки нападения ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период особой эффективностью отличались артиллерийские подразделения Армии обороны.

«Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась. Не изменилась и тактика войск противника наряду с боевыми действиями подвергать ракетному обстрелу мирные населенные пункты. На юго-восточном и южном направлениях силами Армии обороны были уничтожены 2 единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также 4 беспилотника», - говорится в сообщении.

Как сообщает Армия обороны, ВС Азербайджана продолжают попытки наступления на основных направлениях передовой. «Подразделения Армии обороны предпринимают необходимые меры по их пресечению, обнаружению вражеских группировок и огневому поражению целей», - говорится в сообщении.

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