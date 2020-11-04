Арцрун Ованнисян считает, что 10-15 дней назад армянской стороне было тяжелее

Армянские ПВО за очень короткий промежуток времени на территории Гегаркуникской области Армении сбили три азербайджанских беспилотника, других активных боевых действий не было, сегодня вечером в ходе пресс-конференции сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Что касается Нагорного Карабаха, то он сообщил, что используется авиация и артиллерия, но не масштабно, там, где осуществляются атаки, плотность огня увеличивается.

«Я не говорю, что самые тяжелые дни прошли, может быть, для нас еще будут тяжелые дни, но я считаю, что 10-15 дней назад нам было тяжелее. Сейчас и наш потенциал, и самоорганизация, и управление, и многие другие факторы находятся в гораздо лучшем состоянии», - заявил Арцрун Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, по-прежнему ли закрыт для гражданских лиц участок дороги Шуши-Бердзор, он ответил, что в целях безопасности граждан ранее было официально заявлено, что этот участок временно закрыт, и сейчас он все еще закрыт.