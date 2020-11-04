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Карабах

Арцрун Ованнисян считает, что 10-15 дней назад армянской стороне было тяжелее

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)

Армянские ПВО за очень короткий промежуток времени на территории Гегаркуникской области Армении сбили три азербайджанских беспилотника, других активных боевых действий не было, сегодня вечером в ходе пресс-конференции сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Что касается Нагорного Карабаха, то он сообщил, что используется авиация и артиллерия, но не масштабно, там, где осуществляются атаки, плотность огня увеличивается.

«Я не говорю, что самые тяжелые дни прошли, может быть, для нас еще будут тяжелые дни, но я считаю, что 10-15 дней назад нам было тяжелее. Сейчас и наш потенциал, и самоорганизация, и управление, и многие другие факторы находятся в гораздо лучшем состоянии», - заявил Арцрун Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, по-прежнему ли закрыт для гражданских лиц участок дороги Шуши-Бердзор, он ответил, что в целях безопасности граждан ранее было официально заявлено, что этот участок временно закрыт, и сейчас он все еще закрыт.

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