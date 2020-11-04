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Карабах

«Освобождение территорий» Азербайджаном на самом деле является этнической чисткой

Президент Армении Армен Саркисян (архив)

Очевидно, что Азербайджан с Турцией начали войну. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской диаспоры, зарубежными политиками и общественными деятелями, представителями авторитетных международных СМИ.

«Не армяне начали эту войну, они не начали обстреливать населенные пункты. И доказывать это не нужно, потому что у армян нет причин начинать войну», - также подчеркнул Армен Саркисян, отвечая нв вопрос европейского журналиста о начале войны.

По словам президента Армении, утверждения Азербайджана о том, что они освобождают свои территории, на самом деле имеют другуюмеждународно признанную формулировку и называются «этнической чисткой», поскольку они стремятся захватить территорию, уничтожая этнических армян, которые жили там тысячи лет. «Сейчас они разрушают школы, больницы, совершают бесчеловечные действия, уничтожают человеческие жизни - стариков, детей, молодых людей», - согласно пресс-службе аппарата президента Армении, сказал Армен Саркисян.

Президент отметил, что Турция оказывает полную военно-политическую поддержку Азербайджану, ссылаясь на ряд факторов, включая этническое братство и защиту международной инфраструктуры. В то время как на самом деле цель Турции - утвердиться в регионе, управлять той же международной инфраструктурой. «Так сильно сближаясь с Турцией, Азербайджан частично теряет свой суверенитет. Все больше и больше фактов о том, что решения в Баку принимаются по совету Турции», - заявил Армен Саркисян.

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