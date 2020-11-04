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Карабах

В Карабахе сообщают об успешном отражении атак ВС Азербайджана на южном направлении

Вооруженные силы Азербайджана утром в среду предприняли попытку наступления на участке фронта к юго-востоку от Бердзора, применив в том числе бронетехнику. Об этом сообщает Армия обороны Карабаха.

Согласно сообщению, заняв оборону, подразделения Армии обороны «четко выполнили поставленную задачу, подбив три танка и остановив противника».

«Около 12:55 противник предпринял еще одну атаку в том же направлении, но потеряв 2 танка и 2 БМП, вновь был отброшен на исходные позиции. В этой части линии фронта сейчас идут бои. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.

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