В Карабахе сообщают об успешном отражении атак ВС Азербайджана на южном направлении

Согласно сообщению, заняв оборону, подразделения Армии обороны «четко выполнили поставленную задачу, подбив три танка и остановив противника».

«Около 12:55 противник предпринял еще одну атаку в том же направлении, но потеряв 2 танка и 2 БМП, вновь был отброшен на исходные позиции. В этой части линии фронта сейчас идут бои. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.