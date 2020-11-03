Телефонные разговоры между Пашиняном и Путиным «проводятся в ежедневном режиме»

Телефонные разговоры между премьер-министром Армении и президентом России проводятся почти каждый день, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя телефонные разговоры между Путиным и Пашиняном 1 ноября и между Путиным и Алиевым 2 ноября.

«Я не могу сообщить подробности телефонного разговора, но могу сказать, что подобные телефонные разговоры между премьер-министром и президентом Российской Федерации происходят почти каждый день. Учитывая, что телефонные разговоры происходят в ежедневном режиме, и об этом в своих интервью сказал премьер-министр Никол Пашинян, а также президент РФ заявил об этом в своем выступлении на заседании клуба «Валдай», просто с учетом того, что в этом разговоре не было ничего необычного, мы не распространили сообщение», - сказала Геворкян.

Других подробностей телефонных разговоров не сообщают ни официальная Москва, ни официальный Баку.

По словам политического аналитика Степана Григоряна, очевидно, что на данный момент из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ наиболее активно пытается приложить посреднические усилия Россия, поскольку в США сегодня проходят выборы, а Франция занимается борьбой с террористическими актами.

«Сегодня очень важно направить мессиджи, - отметил Григорян. - Прежде всего, России, к которой, мы относимся с уважением, но мы действительно ожидаем от России большего. Например, Россия говорит, что если будет атака на Армению, то она окажет помощь. Какое еще нападение должно быть?․․․ Бомбили село Давид Бек, там погиб мирный житель, гражданин Армении. Я уже не говорю о событиях в Варденисе, Мегри, Капане. Если мы правильно представим это, у России здесь не будет «пятой колонны», которая будет этим спекулировать, Россия окажет нам помощь».

По мнению Григоряна, сейчас Россия пытается добиться от Армении некоторых уступок для того, чтобы угодить Турции, но чем успешнее будут действия армянских сил на поле боя, тем большей будет поддержка России Армении․

«Наши успехи на поле боя за последние два-три дня начали многое менять, и если эти успехи будут развиваться и дальше, а я не сомневаюсь, что они будут развиваться, они приведут к тому, что даже позиция России станет более объективной, более приемлемой», - сказал Степан Григорян.