Ночью на линии фронта шли бои с разной интенсивностью – АО НК

Согласно тому же источнику, вчера поздно вечером около трех часов шли интенсивные бои на северо-западном направлении линии фронта.

В частности, азербайджанская сторона в составе роты предприняла атаку в направлении двух ключевых позиций Армии обороны, «в результате межпозиционных упорных боев атака была пресечена, противник, неся большие потери, обратился в бегство».

«Противник предпринял еще одну атаку в том же направлении в составе взвода, которая также была успешно пресечена. Наши подразделения преследовали убегающего противника и уничтожили его», - говорится в сообщении Армии обороны.

Несмотря на договоренность не наносить удары по мирному населению, армянская сторона сообщает, что минувшей ночью и сегодня в течение дня вооруженные силы Азербайджана продолжали обстреливать населенные пункты Нагорного Карабаха. Как сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха, ситуация неспокойная, особенно в городах Мартуни и Мартакерт, а также в близлежащих населенных пунктах. Согласно сообщению, помимо ракет, выпущенных из установок «Град» и «Смерч», в направлении этих мирных населенных пунктов применяется также военная авиация. По официальной информации, пострадавших нет. В других населенных пунктах ситуация относительно спокойная.

Лидер Карабах Араик Арутюнян сегодня вновь говорил о вовлеченности наемников и турецкого спецназа в карабахский конфликт, наградив членов добровольческих отрядов имени Владимира Балаяна и Шагена Мегряна. Несколько добровольцев отряда имени Шагена Мегряна награждены посмертно.

«Группе из 5 человек отряда Владимира Балаяна удалось получить очередное доказательство того, что мы воюем с наемниками, и продемонстрировать его миру, а группа имени Мегряна несколько дней подряд вела боевые действия против самых элитных азербайджанских и турецких спецподразделений на участке Сгнах-Аветараноц и не только сражалась, но и нанесла большой урон», - сказал Арутюнян.

Как пояснил пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян, члены добровольческого отряда имени Шахена Мегряна уничтожили 20 турецких спецназовцев.

«Они под предводительством командира Роланда Айдиняна недалеко от села Аветараноц Аскеранского района на днях вели ближний бой с подразделением турецкого спецназа, состоящим из 22 человек, уничтожив 20 из них. Только двоим удалось сбежать», - рассказал Ваграм Погосян.

К теме привлечения наемников обратился также премьер-министр Армении: «Азербайджан, имея население в 10 миллионов человек и огромные нефтяные доходы, после июля 2020 года осознал, что не в состоянии решить свои проблемы безопасности собственными силами, и прибегнул к помощи тысяч наемников, всеобъемлющими доказательствами чего мы уже владеем, - на своей странице в Facebook написал Пашинян и продолжил: - Привлечение наемников и террористов к агрессии против Арцаха является угрозой не только для Арцаха и Армении, но и международной безопасности. И эта проблема должна стать предметом международного расследования».