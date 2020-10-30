Ереван и Баку договорились преднамеренно не нацеливаться на гражданское население или невоенные объекты

Обе стороны карабахского конфликта сегодня договорились предпринять ряд шагов в срочном порядке, в том числе преднамеренно не нацеливаться на гражданское население или невоенные объекты, участвовать в осуществлении процесса выноса и обмена телами погибших, оставшихся на поле боя. Об этом после встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели в очередной раз призвали стороны выполнить в полном объеме свои обязательства, в том числе немедленное установление прекращения огня по гуманитарным соображениям, в соответствии с Московским совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили с Парижем 17 октября и в Вашингтоне 25 октября.

Без обязательства реализации прекращения огня или других обязательств стороны договорились предпринять ряд шагов в срочном порядке, в том числе:

стороны не будут преднамеренно нацеливаться на гражданское население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом;

стороны будут активно участвовать в осуществлении процесса выноса и обмена телами погибших, оставшихся на поле боя, предоставив Международному комитету Красного Креста (МККК) и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности;

стороны в течение одной недели предоставят МККК и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ список имеющихся на данный момент военнопленных в целях обеспечения доступа и возможного обмена;

стороны в письменном виде представят свои замечания и вопросы, связанные с возможными верификационными механизмами для мониторинга прекращением огня, в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября.

«Стороны провели открытый и предметный обмен мнениями, нацеленный на уточнение их переговорных позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.

Сопредседатели продолжат интенсивную работу со сторонами в поиске мирного урегулирования конфликта». – говорится в заявлении.

Напомним, что до совместной встречи сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана – Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Министры также провели консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом МККК Петером Маурером.