Армия обороны Карабаха: ВС Азербайджана предприняли попытку продвижения, но были отброшены

«Параллельно боевым действиям, силы противника продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам. В частности, ракетно-артиллерийскому обстрелу подверглись города Мартуни, Шуши и село Карин Так. Подразделения Армии обороны Карабаха в ответ нанесли удары по огневым точкам противника в указанных направлениях.

ВС Азербайджана, задействовав примерно 10 единиц авто техники, предприняли попытку продвижения на участнике Аветараноц-Схнах. Однако в результате действий Армии обороны силы противника, неся большие потери, были отброшены назад.

Утром 1 ноября силы противника возобновили наступательные действия, одновременно нанося ракетные удары по мирным населенным пунктам. Армия обороны полностью контролирует ситуацию на всей протяженности передовой, отслеживая перемещения подразделений ВС Азербайджана и нанося точечные удары», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны.