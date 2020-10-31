В южном и юго-восточном направлении армянская сторона добилась некоторого позиционного улучшения - представитель МО

В южном и юго-восточном направлении армянская сторона добилась некоторого позиционного улучшения и продвижения, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что сегодня с раннего утра и в течение всего дня ВС Азербайджана практически по всей линии фронта продолжали наступательные действия. На центральном направлении, бросив на одну-две позиции большое количество пехотных и других сил, бронетехники и в то же время используя артиллерию, азербайджанская сторона добилась некоторого позиционного улучшения.

Касаясь договоренности, достигнутой 30 октября между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Арцрун Ованнисян отметил: «О чем бы ни вели переговоры, о чем бы ни договорились, до тех пор пока не будет полноценных механизмов верификации, никакого полноценного прекращения огня быть не может, потому что очень важно иметь те механизмы, с помощью которых можно контролировать прекращение огня, увидеть нарушителя, почему бы и нет, также изначально зафиксировать, что войну начал Азербайджан».

Ованнисян сказал, что случаи применения фосфорного оружия и его последствия изучаются. «Когда изучение будет завершено, мы их представим. Я хотел бы еще раз отметить, что, во-первых, сегодня утром в направлении города Степанакерт и в течение дня в направлении города Мартуни вооруженные силы Азербайджана применяли ракетные и артиллерийские средства, авиацию для бомбардировки мирного населения. Хочу зафиксировать, что Азербайджан очень часто наносит удары по гражданскому населению избирательно, высокоточным оружием», - сказал представитель Минобороны Армении.