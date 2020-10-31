Азербайджан подверг ракетному обстрелу Степанакерт, по предварительным данным, пострадавших нет

Вскоре после того, как в Женеве была достигнута договоренность прекращении ударов по гражданскому населению и невоенным объектам, на рассвете в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте, раздался мощный взрыв. Азербайджанская сторона нанесла ракетный удар по центральному рынку Степанакерта. Об этом Радио Азатутюн сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причинен большой ущерб, почти полностью разрушены или повреждены несколько торговых павильонов.

Служба сообщает, что в результате ракетного обстрела в одном из районов обрушился жилой дом. В других населенных пунктах Карабаха новью и на рассвете было относительно спокойно.