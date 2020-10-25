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Карабах

Трамп: США могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы

«Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», - заявил президент США.

Соединенные Штаты Америки могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы, сегодня заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, глава Белого дома отметил, что Вашингтон прилагает активные усилия и ведет переговоры с Ереваном и Баку. «Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», - заявил президент США.

«Армяне – прекрасный народ, они всеми силами сражаются. И я хочу вам сказать, что мы сделаем это, идите и скажите это вашему народу», - обращаясь к присутствующим на предвыборном митинге американским армянам, сказал Трамп примерно за неделю до президентских выборов в США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что США подталкивают Азербайджан к договоренности о прекращении огня и что Армения уже приняла предложение о прекращении огня.

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