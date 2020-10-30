На южном направлении армянские вооруженные силы имеют определенные позиционные преимущества - Ованнисян

На южном направлении армянские вооруженные силы имеют определенные позиционные преимущества, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«На южном направлении, к северу от реки Аракс, в направлении нескольких высот, армянские вооруженные силы имеют определенные позиционные преимущества», - заявил представитель МО.

Ованнисян также добавил, что бои продолжаются также в направлении нескольких лесных селений близ Шуши, несмотря на зафиксированные армянской стороной «хорошие показатели».

На замечание, что есть информация о том, что в селе Давид Бек Сюникской области Армении сгорели дома, есть один погибший и двое раненых, и вопрос, какова ситуация в этом направлении, Арцрун Ованнисян ответил: «Конкретно о жертвах и раненых в селе Давид Бек сказать не могу, в данный момент у меня нет данных. Если есть, мы после уточнения сообщим. Но в этом направлении сегодня велись боевые действия, и вооруженные силы Азербайджана открыли артиллерийский огонь в этом направлении, есть конкретные последствия».