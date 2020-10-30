Премьер-министр согласился на то, чтобы Тер-Петросян и Роберт Кочарян отправились в Москву для обсуждения ситуации в Нагоном Карабахе

Бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 20 октября сообщили, что первый и второй президенты Армении - Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян - хотят поехать в Москву для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха с представителями российской элиты и по итогам обсуждений предложить правительству Армении конкретные решения для выхода из сложившейся ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

«Бывшие президенты НКР предложили обсудить результаты возможного визита во время встречи бывших и нынешних руководителей Армении и НКР. Премьер-министр Пашинян, подчеркнув, что не может препятствовать какому-либо возможному шагу во благо Армении и Арцаха, согласился на это предложение», - написала пресс-секретарь премьер-министра на своей странице в Facebook.

Мане Геворкян также отметила, что, по имеющейся информации, бывшие президенты пока из Армении не выезжали. «В любом случае, премьер-министр и правительство открыты для предложений по разрешению создавшейся ситуации и никогда не отказывались от обсуждения подобных предложений», - добавила она.

Напомним, что ранее состоялась встреча-совещание с участием Левона Тер-Петросяна и бывших президентов Карабаха, а до этого бывшие лидеры Карабаха встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

За этим последовала встреча бывших президентов Армении и Карабаха.