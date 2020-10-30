В Женеве проходит встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

В Женеве проходит встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Азербайджанские информационные агентства сообщают, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «с рабочим визитом находится в Женеве».

Главы МИД Армении и Азербайджана еще вчера должны были отправиться в Швейцарию, но визит был перенесен.

Перед отъездом в Женеву вчера поздно вечером в Ереване Зограб Мнацаканян принял спецпосланника президента Ирана, заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который представил конфликтующим сторонам и странам региона предложение Тегерана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Замглавы МИД Ирана посетил Баку, Москву и Ереван и должен отправиться в Анкару.

Перед тем, как встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана, сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели обсуждение.

В данный момент пока неизвестно будет ли после обсуждений опубликовано какое-либо сообщение для СМИ.