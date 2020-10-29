В МИД не опровергают и не подтверждают информацию о переносе встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с Радио Азатутюн не опровергла и не подтвердила эту информацию, на данный момент отказавшись от комментариев.

Планировалось, что в женевской встрече также должны были принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, как отмечалось, «чтобы обсудить, согласовать и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет утвержден, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении».

Предложения о встрече Пашинян-Алиев официально не поступало - пресс-секретарь премьер-министра

«Предложения о встрече Пашинян-Алиев в Москве официально не поступало, - в беседе с Радио Азатутюн сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

На вопрос, если будет предложение, согласится ли премьер участвовать в такой встрече, Геворкян ответила: «Как раньше Никол Пашинян не исключал, так и теперь не исключает своего участия в такой встрече, которая, однако, должна быть основана на логике компромисса».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Интерфаксу» сказал, что конкретного предложения не получал, но выразил готовность встретиться в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, как он отметил, без предварительных условий.

В том же большом интервью Алиев снова выдвинул предусловия для прекращения боевых действий, заявив, что они готовы остановиться, если армянская сторона «обязуется вывести войска с оккупированных территорий». Заявив, что для Азербайджана основополагающие принципы урегулирования в целом приемлемы, Ильхам Алиев сказал, что предусмотренный первый этап - возвращение пяти районов, на данный момент уже не актуален, если стороны достигнут соглашения о политическом урегулировании, то армянские войска должны сразу же выйти из Кельбаджарского, Лачинского и частично Агдамского районов.

«Такого не может быть», - заявил председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян, касаясь заявлений президента Азербайджана о выводе войск из зоны безопасности.

«Он говорит: выведите войска, чтобы мы могли войти и делать все, что захотим. То есть, как вы себе это представляете, мы выведем наши войска и оставим наше население под ятаганом? Такого быть не может. Это получилось в 1915 году, потому что тогда не было армянского государства. Сегодня Армения - государство, она гарант безопасности народа Арцаха. Говорить о сдаче этой зоны безопасности в условиях, когда очевидно, что было бы без этой зоны с населением Арцаха, несерьезно. Так что, пусть и международное сообщество, и все государства-члены Минской группы поймут, что здесь решается вопрос выживания, и здесь уже тот формат, который на протяжении лет обсуждался Минской группой, и та логика - территории в обмен на неопределенный статус, больше не может сработать, потому что противник показал, что территории ему нужны без армянского населения, - заявил Андраник Кочарян, добавив:- То есть, они и сегодня пытаются уничтожить там не только здания, но и людей. Говорить здесь о старой логике, вокруг которой раньше на протяжении многих лет велись переговоры, это то же самое, что вернуться к статусу 90-х годов, уже давая противнику более широкие возможности для истребления нашего населения».

На вопрос Радио Азатутюн, ожидают ли они новых предложений от посредников, председатель парламентской комиссии по вопросу обороны и безопасности ответил: «Армянская сторона сформулировала свое предложение, конечно, не в формате Минской группы. Премьер-министр нашей республики представил то, что сегодня актуально, чтобы был решен вопрос безопасности нашего народа в Арцахе».

На вопрос, имеет ли он в виду признание независимости Карабаха, Кочарян ответил: «Естественно, признание стало требованием номер один, то есть, все те шаги, которые должны были привести в какой-то момент в конце концов к признанию с расплывчатыми формулировками, сегодня признание – единственный приоритетный шаг, который решит вопрос безопасности народа Арцаха».