COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 28 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2398, в общем составив 87 432.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1059 и сейчас составляет 54 316.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 28 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1300.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 358 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 31 458, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 397 596 (4936 - за сутки).