Вашингтон подчеркивает, что армянский народ подвергается нападению и несет основную тяжесть потерь

Соединенные Штаты Америки активизируют усилия с целью положить конец войне в Нагорном Карабахе. Вчера советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен снова позвонил премьер-министру Армении и, согласно официальному Еревану, заверил, что американская сторона продолжит посредническую деятельность по установлению режима прекращения огня и исключению вовлеченности третьих сил в конфликте.

Сам О'Брайен после телефонного разговора написал в Twitter: «Во время разговора с премьер-министром Пашиняном я вновь подчеркнул, что Азербайджан и Армения должны выполнить свои обязательства по прекращению огня».

«Народы обеих стран сильно пострадали», - отметил высокопоставленный чиновник Белого дома, в то же время подчеркнув, что «народ Армении несет основную тяжесть потерь, поскольку подвергается военному нападению».

Еще раз подчеркнув, что у этого конфликта нет военного решения, советник Трампа также заявил: «Мы призываем внешние стороны воздерживаться от вмешательства и присоединиться к усилиям США по возвращению процесса в переговорное русло».