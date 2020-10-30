Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Робертом О'Брайеном

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Премьер-министр привлек внимание советника президента США по национальной безопасности на тот факт, что в нарушение всех норм международных отношений и игнорируя усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан трижды подряд нарушает договоренности о прекращении огня, последняя из которых была достигнута в столице США.

Никол Пашинян отметил, что Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе, и невозможно обеспечить соблюдение режима прекращения огня, не указывая, какая сторона нарушила его и кто заинтересован в продолжении войны.

Американская сторона заверила, что продолжит посредническую деятельность по установлению режима прекращения огня и исключению вовлеченности третьих сил в конфликте.