Армия обороны Карабаха: После полуночи силы Азербайджана попытались предпринять новое наступление на юго-восточном направлении

Об этом сегодня утром заявили в пресс-службе АО.

«После полуночи силы противника попытались предпринять новое наступление на юго-восточном направлении, которое было приостановлено армейскими подразделениями. Они предприняли попытки и в северной части линии фронта, что также было приостановлено. И здесь вражеские войска понесли большие потери», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что азербайджанская сторона продолжила обстреливать мирные населенные пункты.

«В настоящее время продолжаются действия по обнаружению и уничтожению вражеских группировок», - отметили в АО Карабаха.