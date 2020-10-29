Губернатор Сюника: Ситуация на юге Армении относительно напряженная

Ситуация на юге Армении относительно напряженная, в беседе с Радио Азатутюн сказал губернатор Сюникской области Унан Погосян.

«Ситуация периодически становится напряженной. Мы находимся в постоянном контакте и с г-ном Давтяном, координирующим мероприятия по самообороне Сюникской области, и с нашими коллегами из Министерства обороны. И на данный момент можно сказать, что ситуация относительно напряженная, периодически это напряжение то усиливается, то ослабляется», - отметил Погосян.

На днях Минобороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона обстреляла южную границу Армении. Вчера в оборонном ведомстве сообщили, что ситуация находится под контролем.

По заверению Унана Погосяна, в области проявляют бдительность: «Можно сказать, ситуация в области нормальная, но все уже самоорганизовались, чуть более осторожны, чуть более дисциплинированы. Ситуация соответствует положению. Самое важное, что мы успеваем самоорганизоваться, не имея на это особо много времени».

По словам Погосяна, в отряды самообороны вступили многие жители Сюника, «которые охраняют границы родины и находятся на передовой».

По словам губернатора, заводы Сюника работают, экономическая ситуация стабильная. «На данный момент экономическая ситуация стабильная, все отрасли работают. Естественно, мы все координируем по приоритетам, потому что также обеспечиваем тыл, кому дать какое поручение, и все нормально выполняют эти работы», - сказал Унан Погосян.