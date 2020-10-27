Минобороны РА: Обстреляны позиции армянской пограничной заставы на стыке границы Армении с Ираном, есть раненые

На 31-й день возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня, посредством беспилотников и ракетно-артиллерийских средств обстреляла позиции армянской пограничной заставы на стыке южной границы Армении с Ираном. Один из беспилотников упал на территории Армении.

Министр обороны Армении Давид Тоноян, встретившись сегодня с командным составом, обсудил оперативную обстановку на южной границе и предстоящие шаги.

«С нашей стороны сразу же было зафиксировано, все передвижения с нашей стороны фиксируются, у нас нет человеческих потерь и потерь в технике. Ситуация на линии соприкосновения в целом находится под нашим контролем», - отметил один из командиров.

По сообщению пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, с армянской стороны есть раненые. Степанян написала в Facebook, что с целью пресечения притязаний азербайджанской стороны на южном направлении государственной границы Армении пограничные силы РА предприняли соответствующие действия, нанеся противнику существенный ущерб и потери. В то же время Минобороны заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил.

Армия обороны Карабаха сегодня опубликовала данные еще 35 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе. С начала военных действий, длящихся уже ровно месяц, армянская сторона уже сообщила о 1006 погибших.

Что касается зоны карабахского конфликта, то, по словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, хотя рано утром сообщалось, что во всех населенных пунктах Карабаха было относительно спокойно, однако азербайджанская сторона во всех направлениях нарушила режим прекращения огня.

«Сегодня с утра противник предпринял действия в разных направлениях, нарушив условия прекращения огня. С севера на юг в основном идут артобстрелы, бои не такие интенсивные, как в предыдущие два дня, но боевые действия продолжаются. Противник также использует БПЛА, артиллерию и другую технику», - сообщил Ованнисян.