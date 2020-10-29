Армия обороны: Азербайджан продолжил обстрелы населенных пунктов, силы ПВО Карабаха сбили очередной «Байрактар»

«После полуночи и рано утром противник возобновил обстрел мирных населенных пунктов Карабаха. В частности, силы противника обстреляли Степанакерт, Шуши и близлежащие мирные населенные пункты из РСЗО «Смерч»», - отметили в оборонном ведомстве Карабаха.

«Только что силы ПВО Армии обороны уничтожили очередной ударный беспилотник противника типа «Байрактар».

Подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, контролируя оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.