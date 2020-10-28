Джалал Арутюнян – Герой Арцаха

«Сегодня я принял решение о присвоении генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшего звания «Герой Арцаха» за его исключительные заслуги перед Республикой Арцах по обеспечению защиты и безопасности Родины, за проявленные отвагу и личное мужество», - написал в Facebook Араик Аруттюнян.

«Это, прежде всего, оценка героической борьбы нашей армии: борьбы, которую с первого дня войны ведет как командный состав, так и все подразделения, демонстрируя высочайший в мире профессионализм и самоотверженность. Джалал Арутюнян – наш герой, и на его примере мы должны воспитывать нынешнее и будущие поколения», - подчеркнул лидер Карабаха.

«По словам врачей, здоровье Джалала Арутюняна скоро восстановится. Он выздоравливает и скоро присоединится к своим сослуживцам. Убежден, что богатый опыт и знания командующего еще долго будут служить во благо нашего Отечества», - в качестве постскриптума отметил Араик Арутюнян.