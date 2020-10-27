Эрдоган позвонил Путину

Согласно Кремлю, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», - сообщает пресс-служба Кремля.

Однако в официальном сообщении не отмечается, как Эрдоган отреагировал на эту озабоченность российского коллеги.

«Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса», - говорится в официальном сообщении.

Это уже второй телефонный разговор президентов двух стран по карабахской проблеме с начала войны в Карабахе, которая продолжается уже ровно месяц.

Сегодня ранее карабахскую проблему обсудили также министры иностранных дел России и Турции. Москва сообщила, что и Сергей Лавров, и Мевлют Чавушоглу акцентировали необходимость скорейшего обеспечения устойчивого прекращения огня и подчеркнули безальтернативность мирного решения проблемы. Согласно официальному сообщению, глава МИД России в беседе с турецким коллегой также говорил о перебрасываемых в зону конфликта наемниках. «Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков», - заявил МИД РФ.

Несколько недель назад об этом также заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, утверждая, что у Парижа есть соответствующие доказательства.

Официальные Анкара и Баку, между тем, категорически отвергают эти обвинения, звучащие с армянской стороны и со стороны международного сообщества.