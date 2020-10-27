Внедрение международных верификационных механизмов безальтернативно – МИД Армении

МИД Армении также опроверг утверждение азербайджанской стороны о ракетном обстреле Бардинского района Азербайджана армянской стороной.

«Сегодня Министерство обороны РА заявило, что распространенное Азербайджаном заявление о ракетном обстреле Бардинского района Азербайджана с территории Армении является абсолютной ложью: ни Вооруженные силы РА, ни Армия обороны Арцаха не выпускали ни единой ракеты в указанном направлении.

Уже месяц, как Азербайджан развязал широкомасштабную войну против народа Арцаха, и на протяжении всего этого периода неотъемлемым инструментарием азербайджанской стороны являются ложные обвинения в нарушении прекращении огня, предъявляемые армянским сторонам, в попытках избежать ответственности за срыв договоренностей о прекращении огня, достигнутых при посредничестве руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

То же самое произошло и сегодня: азербайджанская сторона подвергла ракетному обстрелу кассетными боеприпасами населенный пункт Ннги Мартунинского района Арцаха, где нашли убежище мирные жители из других частей Арцаха. В результате обстрела есть разрушения и раненые среди мирного населения.

В то же время азербайджанская сторона распространила ложную информацию о ракетном обстреле Бардинского района.

Очередная дешевая провокация азербайджанской стороны лишний раз доказывает простой факт, что внедрение международных верификационных механизмов безальтернативно. Примечательно, что Азербайджан упорно избегает внедрения подобной системы», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.