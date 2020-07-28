Армения завершит этот год с экономическим спадом на уровне 4% - ЦБ

Армения завершит этот год с экономическим спадом на уровне 4%. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил председатель Центрального банка Мартин Галстян, подтвердив опубликованный примерно месяц назад прогноз ЦБ о спаде экономики на 4%.

В опубликованном в конце июня Центробанком «Отчете по инфляции 2020/2» прогнозировалось, что экономический спад в Армении в 2020 году составит 4%, что, фактически, в два раза больше, по сравнению с последним прогнозом правительства.

На заседании правительства 23 апреля министр финансов Атом Джанджугазян заявил, что Армения завершит 2020 год с экономическим спадом в 2%, и с целью нейтрализации последствий кризиса правительство собирается привлечь дополнительный долг в размере более полумиллиарда долларов.

Мартин Галстян сегодня после полудня встретился с журналистами, чтобы сообщить, что сегодня совет Центрального банка решил оставить ставку рефинансирования без изменений - на уровне 4,5%.

Напомним, что в 2009 году, когда по итогам года экономический спад составил 14,1%, армянская валюта обесценилась на 20% по отношению к доллару США.

На вопрос, видит ли он риск того, что драм обесценится и в этом году, учитывая экономический спад, глава Центробанка ответил: «Я бы не назвал это риском, потому что это реальность, которая формируется на рынке в условиях взаимодействия спроса и предложения, потому что обменный курс, который вы упомянули, является ценой армянского драма по отношению к другим валютам. Я не хочу ничего исключать - ни девальвацию, ни ревальвацию, потому что это определят рыночные силы. Но если вы посмотрите на розданную вам презентацию, то слайд на шестой странице говорит о том, что наш прогноз экономического спада на данный момент составляет 4%, но в то же время мы зафиксировали кое-что интересное: темпы спада промышленности, которые по нашим прогнозам должны были быть выше, оказались ниже, что также связано с нашими показателями экспорта и горнодобывающей промышленности. То есть, если мы приходим к экспорту и к обменному курсу, с другой стороны мы смотрим на показатели трансфертов, мы также прогнозировали, что их будет меньше, но, к нашему удивлению, в течение июня показатель трансфертов был немного выше, чем в июле прошлого года (я, конечно, говорю о предварительных цифрах). Это позволяет нам ожидать, что, предположительно, самая тяжелая экономическая ситуация, которая была у нас в апреле, несколько изменилась в мае в позитивном ключе и несколько больше изменилась в июне. Давайте подождем и посмотрим, какими будут цифры. Во время нашей следующей встречи мы выступим с новым прогнозом и тогда, наверное, более обстоятельно обсудим логику нашего другого прогноза».