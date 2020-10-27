У Армии обороны Карабаха достаточно оружия и потенциала для решения поставленных перед нею задач - Пашинян

«Военно-политическое руководство Азербайджана столькими победными новостями скормило свой народ, что они уже долгое время, каждый день, каждую минуту, каждую секунду ждут известий о падении Арцаха, об их окончательной и необратимой победе. Однако азербайджанская общественность не получит эту новость, общество Азербайджана не получит эту новость, и бесконечное ожидание этой новости разрушит азербайджанские планы по завоеванию Арцаха.

Народ Арцаха, армянский народ, весь народ будет сражаться за каждое дерево, каждый камень, каждый сантиметр, каждый миллиметр. И нанесенный в необходимый момент точный контрудар будет иметь для противника эффект губительного падения. Задача Армии обороны Арцаха - сделать так, чтобы этот момент созрел, и мы должны всемерно способствовать этому. Для решения этих задач нам нужна исключительная консолидация народных сил и дисциплина. В условиях военного положения должна действовать логика беспрекословного исполнения приказов командиров. Те, кто их не исполняет, должны быть сурово наказаны, привлечены к ответственности и публичному порицанию. Ничто не должно быть им оправданием, потому что на кону судьба родины и народа, и мы не можем позволить потерю Арцаха или депортацию армянского населения», - заявил верховный главнокомандующий.

Он сказал, что знает, что его вчерашнее выступление вызвало множество противоречивых оценок, отметив, что пусть это не покажется странным, но он рад этому. «Это выступление преследовало две цели: показать международному сообществу конструктивность армянских сторон, а также решимость армянского народа в логике беззаветной борьбы за права Арцаха. Обе задачи полностью решены, несколько необычным, но достаточно эффективным способом», - заметил премьер-министр Пашинян.

«Наши возможности не безграничны, но у Армии обороны Арцаха достаточно оружия и потенциала для решения поставленных перед нею задач. Да, у нас много врагов в мире, но у нас есть и друзья, которые в трудное время встают, стоят и будут стоять рядом с нами. Благодарный армянский народ никогда не забудет такое отношение. Никогда не забудет», - сказал он.

«Все во имя Арцаха» - эта логика, по мнению руководителя Армении, должна работать у всех.

Кроме того, он отметил, что во всем мире уже совершенно иное представление о карабахском конфликте, теперь, по его словам, всем понятно, что Азербайджан ни раньше, ни сейчас не готов ни к каким компромиссам.

«Давайте договоримся, что мы ничего не будем бояться, мы не позволим какой-либо внутренней и внешней силе посеять сомнения касательно нашего свободного и счастливого будущего, мы не будем отчаиваться даже из-за своих ошибок», - призвал Никол Пашинян, добавив, что возглавляемое им правительство ни на секунду не отклонится от своей работы и обязанности показать путь к победе.