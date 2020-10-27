В селе Ннги от удара кассетной ракеты пострадали 3 женщины - офис омбудсмена Карабаха

Сегодня в полдень Азербайджан обстрелял из реактивной системы залпового огня «Смерч» жилые участки села Ннги Мартунинского района Нагорного Карабаха, где укрывалось множество мирных жителей, временно перемещенных из ряда других общин, сообщает офис омбудсмена Карабаха.

Согласно тому же источнику, вследствие удара были ранены три женщины, а также был полностью разрушен один дом, повреждения различной степени были нанесены другим домам и инфраструктуре общины.

«Учитывая, что возле данной общины нет каких-либо военных объектов, а также то, что в густонаселенном районе была применена запрещенная кассетная ракета с большим радиусом действия, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана имели преступное намерение нанести удар именно по гражданскому населению и объектам. Защитник прав человека обращается к международному сообществу и правозащитным организациям с призывам незамедлительно принять меры, чтобы должным образом отреагировать на зверства Азербайджана против народа Арцаха и остановить их», - говорится в сообщении.

Азербайджан, в свою очередь, сегодня заявил о ракетном обстреле города Барда, утверждая, что армянская сторона выпустила четыре ракеты в направлении города. Между тем, пресс-секретарь Министерства обороны Армении назвала обвинение азербайджанской стороны абсолютной ложью и провокацией.