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Карабах

Армия обороны Карабаха: На некоторых направлениях линии фронта происходят локальные бои

Как сообщает Армия обороны Карабаха, ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась относительно стабильной и напряженной, на некоторых участках продолжились артиллерийские бои.

«Вечером силы противника активно использовали беспилотные летательные аппараты, часть которых была подбита силами ПВО Армии обороны. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности города Мартуни, Мартакерт и села верхнего подрайона Аскеранского района.

В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта происходят бои локального значения. Части Армии обороны продолжают выполнение поставленной боевой задачи, держа оперативно-тактическую обстановку под контролем», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны.

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