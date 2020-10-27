Армия обороны Карабаха: На некоторых направлениях линии фронта происходят локальные бои

«Вечером силы противника активно использовали беспилотные летательные аппараты, часть которых была подбита силами ПВО Армии обороны. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности города Мартуни, Мартакерт и села верхнего подрайона Аскеранского района.

В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта происходят бои локального значения. Части Армии обороны продолжают выполнение поставленной боевой задачи, держа оперативно-тактическую обстановку под контролем», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны.