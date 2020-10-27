Пашинян в Twitter сообщил о провале очередного соглашения о прекращении огня в Карабахе

«Сегодня в Арцахе [Карабахе – ред.] вследствие непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана были убиты и ранены мирные жители», - написал Пашинян, отметив хештэгом президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

В своем более раннем твите сегодня Пашинян, отметив хештэгами Кремль, Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, написал, что Россия, США и Франция «искренне желают, чтобы режим прекращения огня был установлен». «Лидеры этих стран ставят свою подпись под усилиями, направленными на установления режима прекращения огня», - подчеркнул глава армянского правительства.