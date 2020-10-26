Араик Арутюнян: Власти Азербайджана не преследуют цели возобновить мирный диалог

«Вопреки усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на утверждение в регионе гуманитарного перемирия, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает игнорировать и нарушать все договоренности, достигнутые с этой целью», - сегодня заявил лидер Карабаха Араик Арутюнян в своем обращении к гражданам.

«Как и в предыдущих случаях, договоренность, достигнутая при посредничестве Соединенных Штатов Америки и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая вновь подтверждала обязательство сторон реализовать и сохранить гуманитарное перемирие, согласованное 10 октября в Москве и 17 октября в Париже по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики, сегодня вновь было грубо нарушено со стороны официального Баку. Во вторую половину дня Азербайджан возобновил наступательные действия по всей протяженности линии фронта с использованием ракетно-артиллерийских средств.

Все это подтверждает тот факт, что власти Азербайджана при безоговорочном протекционизме властей Турции и поддержке террористов-наемников совершенно не преследуют цели возобновить мирный диалог и откровенно дают понять, что продолжат предпринимать военные усилия для окончательного изгнания армян из Арцаха [Карабаха – ред.]. Следовательно, нашей общенациональной задачей должна быть борьба во имя безопасного и достойного существования армянства Арцаха на своей Родине. Безопасность и права нашего народа не могут быть предметом компромисса, и в этом вопросе наша решительность превыше всех обстоятельств и желаний», - заявил Арутюнян.