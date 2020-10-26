Пашинян: Армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня

Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня.
Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня.
Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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