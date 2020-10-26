Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Пашинян: Армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG