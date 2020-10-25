В данный момент идут тяжелые бои - представитель Минобороны РА

«На северном направлении рано утром начались артиллерийские обстрелы и велись боевые действия, которые, однако, по своей интенсивности немного уступают боевым действиям на южном направлении.

В течение дня в нескольких селах к северу от Гадрута, к югу от Мартуни, в том числе в лесах, прилегающих к селу Аветараноц, были замечены диверсионные группы. В других селах продолжались работы по поиску и уничтожению диверсионных групп. В данный момент они также продолжаются», - сказал он.

По словам Ованнисяна, на южном направлении фронта в течение всего дня в северном и западном направлении, в направлении Сансасара, азербайджанская сторона предприняла десятки атак и нападений в разных направлениях, интенсивные боевые действия продолжались в течение всего дня.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что бои ведутся в направлении Кубатлинского района и что им удалось отбросить армянские силы на исходные позиции.