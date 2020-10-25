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Карабах

Армия обороны Карабаха: На всех направлениях фронта идут бои локального значения

Ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась относительно стабильной и напряженной, сообщает Армия обороны Карабаха, отмечая, что на некоторых участках продолжились артиллерийские бои.

Вечером азербайджанские силы вновь обстреляли мирные населенные пункты, в частности, общины Кармир Шука (Красный базар), Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и село Аветараноц Аскеранского района.

По данным карабахских военных, в настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. «Армия обороны продолжает обнаруживать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника», - говорится в сообщении.

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