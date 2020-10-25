Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

«Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку», - сообщается в пресс-релизе дипмиссии, передает РИА Новости.

Теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и «других местах» в Баку.

Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.