Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

«Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку», - сообщается в пресс-релизе дипмиссии, передает РИА Новости.
Теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и «других местах» в Баку.
Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.
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