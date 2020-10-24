Арцрун Ованнисян представил карту ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня официально опубликовал карту, отражающую ситуацию в зоне карабахского конфликта. На ней красным цветом обозначены территории, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана.

Касаясь вопроса обмена военнопленными, представитель Минобороны отметил: «В настоящий момент в Соединенных Штатах ведутся переговоры, и если удастся достичь какой-либо договоренности конкретно по военнопленным и гражданским лицам, мы первыми официально сообщим об этом».

Ованнисян сообщил, что в целом сегодня на разных участках фронта было сравнительно небольшое напряжение.

«Сегодня на северном направлении не было интенсивных боев до полудня. Во второй половине дня начались сильные артиллерийские перестрелки. На центральном направлении, от Мартуни на юг и от Гадрута на север, на территориях, прилегающих к лесам и населенным пунктам, сегодня также была нейтрализована одна диверсионно-разведывательная группа, но бои в этой части против диверсионных групп продолжаются», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что на южном направлении также особо интенсивных боев не было.