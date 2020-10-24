В Карабахе подтвердили гибель еще 36 армянских военнослужащих

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибли 960 военнослужащих.
Отметим, что азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 36 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибли 960 военнослужащих.
Отметим, что азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
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