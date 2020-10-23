Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость продолжения мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр Мнацаканян проинформировал госсекретаря США о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Азербайджана во время боевых действий в Нагорном Карабахе, которые проявляются в преднамеренных нападениях на мирное население и инфраструктуры Карабаха, унизительном обращении с мирными жителями, военнопленными, обезглавливании и убийствах.

Госсекретарь Помпео выразил соболезнования американской стороны в связи с погибшими.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что эта агрессия азербайджанской стороны происходит при непосредственном участии Турции, что выражается в прямой военно-технической поддержке путем введения ею вооруженных террористов в регион. По словам министра Мнацаканяна, решение Азербайджана стать зоной влияния Турции и международного терроризма представляет серьезную угрозу региональной безопасности.

Мнацаканян отметил, что нарушение Азербайджаном соглашений о прекращении огня и продолжение боевых действий против народа Карабаха еще раз демонстрируют стремление Азербайджана решить проблему военным путем.

Обе стороны подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также необходимость продолжения мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Ранее Помпео в Вашингтоне встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В Вашингтоне также находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.